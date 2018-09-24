{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате крушения теплохода в море Лаптевых погиб один человек

Сообщается, что буксирный теплоход "Малахит" затонул у мыса Сибирский Хатангского залива

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Проверка по факту крушения в море Лаптевых теплохода "Малахит", принадлежащего Хатангскому морскому торговому порту, во время которого погиб один человек, началась в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кораблекрушения произошло 13 сентября, но известно о нем стало только сейчас. У мыса Сибирский Хатангского залива моря Лаптевых в пределах трассы Северного морского пути буксирный теплоход "Малахит" столкнулся с несамоходной баржей ТМИ-3.

"В результате происшедшего буксирный теплоход затонул, один из трех членов экипажа погиб. По предварительным данным, указанное судно осуществило выход в море с нарушением установленных ограничений и условий плавания, не имея разрешения на плавание в акватории Северного морского пути. Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания", - сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, буксир после столкновения накренился на левый борт, после чего рулевую рубку залило водой, судно опрокинулось и затонуло. Два моряка смогли выбраться на баржу, третий погиб.

В ведомстве добавили, что капитан "Малахита" не сообщил о происшедшем капитану ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, в органы Госморречнадзора, а также в администрацию Северного морского пути.

Теги
РоссияКрасноярский край
Молния
На ликвидацию отходов Байкальского ЦБК до 2020 года направят 4,5 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал как можно быстрее провести мероприятия по утилизации отходов
Читать полностью