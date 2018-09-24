В результате крушения теплохода в море Лаптевых погиб один человек

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Проверка по факту крушения в море Лаптевых теплохода "Малахит", принадлежащего Хатангскому морскому торговому порту, во время которого погиб один человек, началась в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Кораблекрушения произошло 13 сентября, но известно о нем стало только сейчас. У мыса Сибирский Хатангского залива моря Лаптевых в пределах трассы Северного морского пути буксирный теплоход "Малахит" столкнулся с несамоходной баржей ТМИ-3.
"В результате происшедшего буксирный теплоход затонул, один из трех членов экипажа погиб. По предварительным данным, указанное судно осуществило выход в море с нарушением установленных ограничений и условий плавания, не имея разрешения на плавание в акватории Северного морского пути. Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания", - сообщила прокуратура.
По данным прокуратуры, буксир после столкновения накренился на левый борт, после чего рулевую рубку залило водой, судно опрокинулось и затонуло. Два моряка смогли выбраться на баржу, третий погиб.
В ведомстве добавили, что капитан "Малахита" не сообщил о происшедшем капитану ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, в органы Госморречнадзора, а также в администрацию Северного морского пути.