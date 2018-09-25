Власти Забайкалья предупредили о возможной второй волне паводков

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Масштабные паводки, которые в июле подтопили более 60 населенных пунктов в Забайкальском крае, привели к насыщению почвы, весной 2019 года в регионе может произойти вторая волна паводков, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Если осадки будут продолжаться, весной, после таяния снега, мы можем получить вторую волну паводков", - цитирует пресс-служба слова первого вице-премьера краевого правительства Александра Кулакова, который отметил, что после обильных осадков, выпавших в июле, почва в Забайкалье насыщена влагой.

Кулаков поручил главам районов Забайкалья проверить и привести в исправное состояние водосливные устройства в населенных пунктах. "Обратите особое внимание на водосливные устройства, дренажные трубы, водопропускные канавы, расположенные на территории населенных пунктов. Прошу внимательно отнестись к этому вопрос и принять необходимые меры для пропуска паводковых вод в весенний период. Это касается руководителей не только подтопленных территорий, всех муниципалитетов", - заявил он.

В Забайкальском крае летом больше месяца почти ежедневно шли дожди, что привело к масштабным дождевым паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек.

Вода подтопила около 800 жилых домов, разрушила 181 км региональных и муниципальных дорог, повредила 36 мостов и другую транспортную инфраструктуру. Общий ущерб от стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.