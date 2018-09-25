На Алтае установили монумент снежному барсу, погибшему от рук браконьеров

ТАСС, 25 сентября. Монумент, посвященный самке снежного барса по имени Вита и ее котятам, погибшим от рук браконьеров, открыли во вторник в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где обитают ирбисы. Об этом сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"Монумент установлен в Кош-Агачском районе - там расположен Сайлюгемский нацпарк, где экологи ведут работу по сохранению популяции барсов. <...> Композиция состоит из трех фигур: самки ирбиса и двух котят. Статую специально решено установить не в столице региона - Горно-Алтайске, не в туристических точках, а в районе, где обитает ирбис, чтобы она напоминала местным жителям о необходимости бережного отношения к природе", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в WWF, памятник установили в преддверии республиканского фестиваля "Земля снежного барса", посвященного воспитанию бережного отношения к ирбису. Автором композиции из стеклопластика, изготовленной в Новосибирске, стал художник Виктор Павлушин.

Ранее сообщалось, что изображения ирбиса Виты с котятами с автоматических камер в долине реки Аргут и кадры барса Крюка были получены в 2012 году и стали первыми подобными фото, сделанными на Алтае. Вита получила имя в память о местном жителе Викторе Самойлове - он одним из первых стал помогать экологам в охране барсов. В 2015 году Вита и ее два шестимесячных котенка погибли, попав в петли, установленные браконьерами.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категории "уязвимый вид" - он остается одним из самых малоизученных кошачьих в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов - по данным WWF, на планете обитает около четырех тысяч особей. В России, по данным исследований 2018 года, подтверждено обитание не менее 63-65 особей. В Кош-Агачском районе Республики Алтай, по данным WWF, насчитывается не менее 35 ирбисов - около 50% всей популяции в РФ.