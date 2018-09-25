Доля отчислений Быстринского ГОКа в бюджет Забайкалья в 2018 г. составит 4% доходов края

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля отчислений Быстринского горно-обогатительного комбината (БГОК, "Норникель") в бюджет Забайкальского края по итогам 2018 года составит 4% доходов края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании по итогам заседания промышленно-инвестиционного совета Забайкальского края.

"По итогам 2018 года Быстринский ГОК перечислит в бюджет Забайкальского края 1,5 млрд руб. Общая сумма отчислений ГОКа, включая неналоговые платежи в бюджет, составят 4% в общей структуре доходов Забайкалья", - сказали в пресс-службе.

В ней также отметили, что в течение года БГОК работал в режиме пусконаладки. В середине сентября комбинат получил положительное разрешение Главгосэкспертизы, которое позволяет комбинату перейти в режим промышленной эксплуатации, а к концу 2019 года выйти на проектную мощность.

Быстринский ГОК находится в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, примерно в 500 км от Читы. Его строительство началось в 2013 году. После выхода на проектную мощность комбинат будет ежегодно производить около 3 млн тонн магнетитового (железорудного) концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 252 тыс. тройских унций золота. Целевыми рынками сбыта для комбината, помимо России и Китая, являются Япония и Республика Корея.