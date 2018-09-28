Ростехнадзор проверит готовность перехода одной из ТЭЦ Новосибирска на бурый уголь

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Эксперты из Ростехнадзора проверят готовность новосибирской ТЭЦ-5 к переводу с каменного угля на бурый, а также проведут необходимые мероприятия по оценке готовности станции к осенне-зимнему сезону. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Гаенко.
"Сибирская генерирующая компания" (СГК) - крупнейший в Сибири энергетический холдинг - в феврале 2018 года приобрела 78% акций новосибирской энергокомпании "Сибэко". Новый собственник предложил перевести ряд новосибирских ТЭЦ на новое топливо - бурый уголь, который призван сократить вредные выбросы в атмосферу. Общественные организации усомнились в необходимости модернизации станций, сославшись на то, что перевод на более дешевый бурый уголь несет только экономическую выгоду для компании.
"Станция ТЭЦ-5 проектировалась на каменный уголь. Для того, чтобы ее перевести на сжигание бурого угля, необходим ряд мероприятий. Мы по месту будем это все смотреть, готовы ли "Сибэко" проводить эти мероприятия", - сказал Гаенко.
Он уточнил, что проверка начнется 2 октября и продлится 20 дней. Проверочные мероприятия также позволят оценить готовность ТЭЦ-5 к работе в осенне-зимний период.
Ранее сообщалось, что по плану СГК с каменного на бурый уголь будут переведены новосибирские ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ в Новосибирской области. Компания выразила готовность выделить всем общественным организациям средства на покупку приборов для измерения выбросов ТЭЦ-5, которая первой среди других станций должна перейти на новое топливо.
СГК - энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -10,9 ГВт и тепловой мощностью - 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.