Котельные района в Забайкалье, где введен режим ЧС, передадут краевой компании

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Пять котельных Тунгокоченского района Забайкальского края, где ранее из-за нехватки топлива и проблем с отоплением ввели режим чрезвычайной ситуации, передадут на обслуживание в краевую ресурсоснабжающую организацию "Забайкальская тепловая энергетическая компания" (ЗабТЭК). Об этом в пятницу корреспондент ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства территориального развития.

18 сентября на территории Тунгокоченского района ввели режим ЧС из-за отсутствия нормативного запаса топлива в котельных в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский, которое было связано с долгами местного коммунального предприятия. Уже на следующий день краевые власти заявили, что выделят работающей в районе ресурсоснабжающей организации около 10 млн рублей субсидии на компенсацию межтарифной разницы для разблокировки счетов и покупки топлива, а также предоставить 2,2 тыс. тонн угля из резервов края. Однако у района возникли проблемы с доставкой топлива.

"В пятницу в министерстве состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы теплоснабжения городского поселения Вершино-Дарасунское. В ходе совещания было принято решение о передаче пяти котельных на обслуживание в краевую ресурсоснабжающую организацию АО "Забайкальская тепловая энергетическая компания". Передача пройдет до 5 октября, при передаче этих объектов не будут затронуты интересы персонала работающего на данных предприятиях и потребителей тепловой энергии", - сказали в пресс-службе, уточнив, что передача необходима для решения возникших в районе трудностей.

ЗабТЭК образована в декабре 2017 года на базе ресурсоснабжающей организации "Коммунальник". Является одним из крупнейших предприятий ЖКХ в Забайкальском крае - насчитывает 3 тыс. сотрудников, ей принадлежат около 80 объектов теплоснабжения, Первомайская ТЭЦ.

Тунгокоченский район расположен на севере Забайкальского края и относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера. Отопительный сезон здесь должен был начаться 15 сентября. В селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский живут около 8 тыс. человек. Ранее сообщалось, что социальные объекты и часть жилых домов этих населенных пунктов удалось обеспечить теплом, заняв около 100 тонн угля в соседнем районе.

По данным синоптиков, дневная температура в районе составляет около 15 градусов тепла, ночная - восемь градусов. В пятницу в районе шел небольшой дождь. В выходные дневные температуры в этом районе должны понизиться до плюс пяти градусов, а ночные - до минус двух.