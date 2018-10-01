Российско-монгольские военные учения "Селенга-2018" стартовали в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Совместные военные учения России и Монголии "Селенга-2018" начались в Бурятии на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа (ВВО) Бурдуны. В открытии учений принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году в них принимают участие более 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон. Участников маневров поприветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов", - сообщили в пресс-службе.

По данным ВВО, в ходе активной фазы учений военнослужащие России и Монголии отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.

На полигоне развернут лагерь, где проживают и отдыхают военные, подготовлены места для проведения тактических занятий, открыта экспозиция военной техники, которая будет принимать участие в учениях, в том числе новые виды оружия, ранее здесь не применявшиеся - реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы залпового огня.

Впервые на "Селенге" военнослужащие РФ и Монголии поборются в конкурсе за звание лучших экипажей танков. В рамках открытия "Селенги" российские танкисты исполнили "танковый вальс" - синхронное выполнение маневров на танках Т-72Б. Также во время учений впервые пройдет фестиваль военных оркестров, организованный совместно с Бурятской филармонией. Учения "Селенга-2018" завершатся 12 октября.