В Омской области до 2024 года построят четыре центра онкологической помощи

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Четыре центра для оказания амбулаторной онкологической помощи будут построены в Омской области до 2024 года в рамках национального проекта "Совершенствование онкологической помощи". Об этом сообщается на сайте правительства Омской области.

"В Омской области появятся четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Паспорта объектов уже защищены. Многофункциональные скрининговые центры, предназначенные для обследования пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, появятся до 2024 года в рамках реализации майского указа президента РФ", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что в учреждениях, которые будут построены в рамках национального проекта "Совершенствование онкологической помощи", будут обследоваться люди с подозрением на онкологию.

"В таких центрах будет полный спектр лабораторных исследований и оборудования - мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ и др. И уже потом, в случае подтверждения, пациент будет направляться на лечение в областной онкологический диспансер. Это обеспечит доступность ранней специализированной диагностики онкологии", - отметили в пресс-службе. Источник и объемы финансирования не уточняются.

По данным омского Минздрава, Омская область также подала заявку на строительство нового лечебного корпуса на 120 мест клинического онкодиспансера и поликлиники на 900 посещений в смену. Регион в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрел выделение средства на разработку проектно-сметной документации на эти объекты. Реализация проекта обеспечит объединение территориально разрозненной онкологической службы в единый комплекс и приведет к повышению качества оказания медицинской помощи пациентам, отмечают местные власти.

Государственная система здравоохранения Омской области представлена 109 госучреждениями, в которые входят 32 больницы в сельских районах. Жителям отдаленных населенных пунктов помощь оказывают 43 участковые больницы, десять амбулаторий, 808 ФАПов. В небольших деревнях создано 459 домовых хозяйств, в которых специально обученные люди оказывают первую медицинскую помощь при несчастных случаях, травмах и опасных обострениях заболеваний.