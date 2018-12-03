Суд продлил на полгода процедуру банкротства в угольной компании "Заречная" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области продлил на шесть месяцев срок конкурсного производства в угольной компании "Заречная", долги которой перед кредиторами составляют 36,4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.
Компания с двумя угледобывающими шахтами "Заречная" и "Алексиевская" - градообразующее предприятия моногорода Полысаево - была признана банкротом в конце 2017 года.
"Продлить срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Заречная", город Полысаево Кемеровской области, на шесть месяцев - до 27 мая 2019 года", - говорится в определении суда.
Как поясняет суд, необходимость продления конкурсного производства связана с тем, что в настоящее время рассматриваются заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделок и взыскании убытков с контролирующих должника лиц, взыскивается дебиторская задолженность, не завершены расчеты с кредиторами. Согласно реестру требований, кредиторская задолженность "Заречной" составляет более 36,4 млрд рублей.
В прошлом году шахты "Заречной" были основными в регионе должниками по выплате зарплаты работникам. В прокуратуре Кемеровской области ТАСС уточнили, что, по данным на ноябрь, задолженности перед трудящимися на предприятиях группы "Заречная" не было.
В июне 2018 года администрация Кемеровской области сообщала, что выводом действующих угледобывающих активов группы "Заречная" из кризиса занимается "Угольная компания Полысаевская", зарегистрированная в декабре 2017 года. В этом году на двух шахтах планируется добыть 6,8 млн тонн угля против 1,89 млн в 2017.