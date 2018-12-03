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В Новосибирской области зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом

За прошедшую неделю госпитализированы семь человек
© Антон Вергун/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Первые случаи заболевания гриппом в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. в Новосибирской области зарегистрированы у семи человек. Об этом сообщила в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

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"Зарегистрированы первые случаи гриппа, всего семь случаев за прошлую неделю: шесть взрослых и один ребенок. Все госпитализированы, и помощь им оказана в полном объеме", - сказала Аксенова.

Она уточила, что у всех заболевших зафиксирован вирус гриппа типа A(H1N1) и каждый из них не был привит.

Как сообщалось ранее, среди наиболее распространенных вирусов гриппа, таких как "свиной грипп" - А(H1N1), в Новосибирской области будет распространен риск заболеваемости двумя новыми типами: "Сингапурский вирус" (H3N2) и вирус типа B "Виктория".

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