В Алтайском крае намерены зарегистрировать бренд "Алтайская гречка"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Алтайские ученые проводят исследования для того, чтобы доказать уникальные свойства алтайской гречки, это даст возможность зарегистрировать соответствующее наименование места происхождения товара (НМПТ). Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Виктор Томенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации на тему "Вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах РФ".

"В настоящее время ведется работа по регистрации НМПТ "Алтайская гречка". Ученые Алтайского государственного технического университета проводят научные исследования, направленные на сбор доказательной базы неповторимых свойств алтайской гречки. По предварительным данным, такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав", - сказал Томенко.

Глава региона подчеркнул, что в регионе ведется постоянная работа по защите региональных брендов. Так, с 2012 года монопольное право на использование товарного знака сыра "Советский" принадлежит членам некоммерческого партнерства "Союз сыроделов Алтайского края". В 2015 году местными производителями было зарегистрировано наименование места происхождения товара "Алтайский мед".

Среди проблем в процессе продвижения региональных брендов Томенко отметил, что предприятия зачастую имеют недостаточное представление о конкурентных преимуществах регистрации интеллектуальной собственности. По словам губернатора Алтайского края, также сложно доказывать уникальность продукции в процессе регистрации наименования места происхождения товара.

"Полагаю, что с введением в гражданский кодекс понятия "географическое указание" может активизироваться работа по расширению перечня охраняемых объектов", - отметил Томенко. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о признании географического указания места производства товара объектом интеллектуальных прав.

Аграрный Алтайский край известен в РФ как крупный производитель продуктов питания - более 70% такой продукции поставляется за пределы региона.