Более 600 человек проживают в домах, затронутых аварией на теплотрассе в Змеиногорске

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение нарушено в домах 606 жителей Змеиногорска Алтайского края, специалисты ищут повреждение на теплотрассе, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Змеиногорске, где проживают около 10,5 тыс. человек, в среду утром произошла авария на теплотрассе. Проблемы на теплотрассах города начались еще раньше, с 23 ноября - после коммунальной аварии без водоснабжения остались около 2 тыс. домов, без тепла - около 250 домов. После этого в город была направлена комиссия во главе с замминистра строительства, транспорта и ЖКХ региона, начальником управления ЖКХ Андреем Голубцовым, в настоящее время она работает на месте.

"Произошло снижение параметров теплоносителей на котельной №4 в Змеиногорске. Под отключения теплоснабжения попадает 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей. Социальные объекты под отключение не попадают. Ведутся ремонтные работы", - сообщает ведомство

Как пояснил ТАСС глава администрации Змеиногорского района Борис Афанасьев, сейчас в городе идет обновление системы теплоснабжения - вместо шести старых котельных построена одна новая, и жителей подключают к ней. Во время переподключения со старой котельной №4 произошла авария на сетях, из-за повышения давления произошел порыв.

"Сейчас <…> переключаем на новую котельную. <…> Нашли порыв, когда его устраняли, стало в домах холоднее, температура снизилась до 14-16 градусов, сейчас подключили [отопление], будем повышать температуру в домах", - пояснил Афанасьев, отметив, что сейчас температура на улицах города минус 26 градусов.