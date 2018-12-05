В Денисовой пещере на Алтае обнаружен фрагмент диадемы из бивня мамонта

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружили в Денисовой пещере на Алтае крупный фрагмент диадемы из бивня мамонта. Возраст находки - около 45-50 тыс. лет, сообщила пресс-служба института.

"В Денисовой пещере в прошедшем полевом сезоне обнаружен крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45-50 тыс. лет. По мнению сотрудников ИАЭТ СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет. Это очень редкая находка на территории всей Сибири. Диадемы из бивня, в том числе орнаментированные, ранее встречались археологам на памятниках палеолита на крайнем Севере и Востоке Сибири, однако период их использования был значительно позднее - около 20-28 тыс. лет назад", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, о том, что диадема использовалась в быту, свидетельствуют потертости в определенных местах. Поверхность обруча не украшена орнаментами - по мнению ученых, это доказательство того, что предмет не был культовым. "Найденный фрагмент довольно крупный - от затылка до лицевой части виска и, судя по толщине пластины и достаточно большому диаметру, предмет предназначался для крупноголового мужчины", - цитирует пресс-служба научного сотрудника института Александра Федорченко.

Исследователи считают, что жители Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении тысячелетий. "Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили", - отметили в институте. Археологи планируют найти оставшийся фрагмент диадемы.

В 2008 году в Денисовой пещере на Алтае была найдена окаменелая фаланга пальца ребенка, как позднее выяснилось, девочки. Ученым удалось доказать, что этот вид жил около 40-50 тыс. лет назад и представляет собой гибрид "денисовского человека" и неандертальца. За открытие "денисовского человека" академик Деревянко в 2012 году был удостоен Государственной премии РФ.