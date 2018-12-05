Иркутские астрономы изучат асимметрию полушарий Солнца во время затмения

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Иркутские ученые-астрономы готовятся наблюдать полное солнечное затмение, которое 2 июня 2019 года можно будет увидеть в небе над Южной Америкой (Чили и Аргентина). Особый интерес представляет изучение удивившего исследователей феномена асимметрии между северным и южным полушариями Солнца, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

"Для нас уже понятно, что кто-то из Иркутска точно поедет, есть люди из нашей команды, которые готовы ехать даже за свои деньги, и уже идет речь о покупке билетов. <…> 24-й цикл [солнечной активности] показал, что на Солнце есть существенная асимметрия между северным и южным полушариями. Я бы с большим интересом посмотрел, как будет [солнечная] корона выглядеть - сохранится еще асимметрия или уже нет?", - сказал он.

Язев уточнил, что любое солнечное затмение представляет интерес для ученых. Они отслеживают, как на протяжении многих десятилетий меняется вид солнечной короны, в том числе в связи с изменениями циклов солнечной активности. В 2019 году как раз заканчивается 24-й 11-летний цикл с началанаблюдений, число вспышек на Солнце подойдет к минимуму.

Но отдельный интерес у астрономов вызывает впервые выявленная асимметрия полушарий. "Раньше такого не было. Асимметрия в завершающемся 24-м цикле между севером и югом была очень сильная. Если в предыдущем 23-м цикле она только намечалась, то тут была ярко выражена. Что будет в следующем цикле тоже очень интересно - как это себя поведет и к чему это приведет - потому что мы такого еще не видели на Солнце, оно себя ведет немножко необычно", - сказал Язев.

Ученый оговорился, что необычность феномена не означает его аномальность, просто раньше такое явление не фиксировалось.