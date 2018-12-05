Прокопьевск намерен привлечь 5,2 млрд руб. за счет создания ТОР

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Власти моногорода Прокопьевск в Кемеровской области планируют к 2025 году привлечь 5,2 млрд рублей инвестиций за счет создания территории опережающего развития (ТОР). Это позволит создать 1,7 тыс. рабочих мест, сообщила в среду администрация региона.
5 декабря стало известно о формировании в области еще одной ТОР "Прокопьевск". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"По данным местной администрации, в Прокопьевске планируется до 2025 года реализовать 16 проектов, в реализацию которых будет вложено 5,2 млрд рублей инвестиций, и создать 1700 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
По словам губернатора области Сергея Цивилева, которого цитирует пресс-служба, получение статуса даст мощный импульс для развития территории. "Режим ТОР предусматривает льготы инвесторам по уплате налога на имущество и прибыль, сокращение объема страховых взносов. Главное, это поможет снизить зависимость Прокопьевска от градообразующих предприятий", - отметил Цивилев.
На территории Кемеровской области работает три ТОР в моногородах Анжеро-Судженск, Юрга и Новокузнецк. Прокопьевск расположен на юге региона, по данным Кемеровостата, здесь проживает около 194 тыс. человек. Экономика города монопрофильна и зависит от работы угольной отрасли.
В постановлении правительства РФ, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации, уточняется, что ТОР "Прокопьевск" будет специализироваться, в частности, на растениеводстве, животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, на производстве пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, химических веществ, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, машин, оборудования, компьютеров, обработке древесины.