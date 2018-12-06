Около 4 тыс. человек остаются без света в Кузбассе в мороз из-за аварии на подстанции

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе подстанции "Топкинская" в Кемеровской области, где, по предварительной информации, произошел прорыв в системе отопления, привел к отключениям электроэнергии в Топкинском районе. Энергетики устраняют последствия аварии, сообщается на сайте "МРСК Сибири" в четверг.
"Сегодня утром из-за прорыва в системе отопления вследствие низких температур и выброса пара в помещениях подстанции "Топкинская" напряжением 110 киловольт произошло отключение подстанционного оборудования. Временно без электроснабжения остались бытовые потребители в нескольких населенных пунктах района", - говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в филиале "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС", утром, когда произошла авария, в 17 населённых пунктах частично были отключения электроэнергии, без света оставались около 8 тыс. человек. "Сейчас остается около 4 тыс. человек", - отметили в компании.
Чтобы минимизировать последствия отсутствия электричества, энергетики ввели в работу резервные схемы электроснабжения. "Большая часть социально значимых объектов, среди которых больницы, школы и детские сады, а также бытовые потребители, уже получают электроэнергию. На 11:00 (7:00 мск) все котельные перезапитаны по резервным схемам и от передвижных источников электроснабжения", - отмечается в сообщении компании.
В Кемеровском Гидрометцентре ТАСС сообщили, что температура воздуха в Топкинском районе утром составляла 27 градусов ниже нуля. "Местами возможно и ниже 27", - добавила собеседница агентства, отметив, что в целом по региону местами было до минус 40 градусов.