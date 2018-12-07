Власти вложат в обновление медоборудования в Алтайском крае 17 млрд рублей до 2024 года

БАРНАУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Медицинское оборудование в Алтайском крае обновят в ближайшие шесть лет обновят на сумму около 17 млрд рублей. Средства направят из краевого и федерального бюджетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава региона.

"С 2019 года в крае начнется реализация восьми федеральных проектов - предполагается выделение средств на обновление медоборудования. Ожидается, что из краевого и федерального бюджета с 2019 по 2024 годы будет направлено около 17 млрд рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава края.

По данным пресс-службы администрации региона, современное оборудование позволит улучшить оказание медицинской помощи, своевременно проводить диагностику и лечение. Так, в крае предстоит усовершенствовать оказание онкологической помощи, решить кадровые проблемы. Предполагается, что межрайонные медицинские центры станут многопрофильными. В таких центрах планируется установить современные томографы, аппараты УЗИ, создать отделения скорой специализированной медпомощи и консультативно-реанимационный центр, чтобы пациентам не приходилось постоянно ездить в Барнаул.

Основные задачи на 2019 год, которые стоят перед учреждениями, оказывающими первичную помощь населению, - качественная диспансеризация, оказание экстренной помощи, работа с клиническими мониторингами и медицинская эвакуация. Учреждения второго уровня, оказывающие экстренную и специализированную помощь, должны заниматься мониторингом состояния тяжелых пациентов в районных больницах. Перед организациями третьего уровня, занимающимися высокотехнологичной помощью, стоят задачи эвакуировать пациентов, в том числе санавиацией, оказывать консультативно-диагностическую помощь районным больницам и поликлиникам, обучать медиков.