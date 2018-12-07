СК завершил расследование дела о махинациях с федеральными землями в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о незаконном выведении из госсобственности федеральных земель завершено в Иркутской области. Обвиняемые - бывшие мэр Иркутского района Игорь Наумов, депутат районной думы Олег Логашов и депутат думы Иркутска Олег Геевский - причинили государству ущерб на 550 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе следственного управления СК по Иркутской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Иркутского районного муниципального образования Игоря Наумова, бывшего депутата думы Иркутска Олега Геевского и депутата думы Иркутского района Олега Логашова. <…> Данная группа незаконно приобретала права на земельные участки на 11-12 км Байкальского тракта в Иркутском районе, принадлежащие на правах собственности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным СК, преступления совершались с 2012 года по 2015 год. В деятельности преступной группы также участвовал бывший ректор Иркутской государственной сельхозакадемии, в ведении которой были земли. Сейчас он находится в международном розыске.
В 1992 году Иркутскому аграрному госуниверситету был передан в бессрочное пользование федерацией участок земли площадью более 1 тыс. га. Начиная с 2006 года, рядом распоряжений администрацией Иркутского района и самого вуза участок был раздроблен на более мелкие, и часть из них была выведена из категории сельхозназначения для использования под дачное строительство. Так, ряд территорий оказался в распоряжении дачных некоммерческих товариществ. Уголовное дело было возбуждено следственным управлением СК РФ по Иркутской области в 2015 году.
Для легализации земельные участки передали дачным товариществам, затем несколько раз перепродавали подставным лицам. В итоге участки оказались в собственности лиц и структур, аффилированных предпринимателю и экс-депутату думы Геевскому. "Незаконными действиями участников организованной группы Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере в виде рыночной стоимости данных участков более 550 млн рублей", - отмечается в сообщении.
Объем материалов уголовного дела составляет 225 томов, в качестве свидетелей допрошены более 1 тыс. человек, проведено свыше 50 различных судебных экспертиз. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.