Порядка 33 млрд руб. планируют направить за три года на нацпроекты в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Более 33 млрд рублей планируется направить на реализацию национальнов проектов в Красноярском крае в течение трех лет. Об этом в пятницу ТАСС сообщил министр финансов региона Владимир Бахарь.

"С 2019 года начнется реализация национальных проектов в рамках нового майского указа президента. На эти цели за три года предполагается направить более 33 млрд рублей, в том числе 21 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета и 12 млрд рублей - за счет краевого", - сказал Бахарь.

По его словам, эти цифры не окончательные. Он отметил, что в федеральном бюджете еще есть нераспределенные средства на эти цели, и взаимодействие с федеральными органами власти по участию Красноярского края в национальных проектах продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября 2018 года разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям. Среди них - демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.