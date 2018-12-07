Зампред омского правительства потребовал уволить педагогов, устроивших травлю школьника

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, курирующий сферу образования, потребовал уволить директора и педагогов гимназии № 62 г. Омска, которые якобы устроили травлю школьнику, не ставшему чистить снег вместо урока технологии.

Ранее мама восьмиклассника в социальных сетях рассказала, что классный руководитель класса 8 "1" и директор гимназии № 62 якобы организовали травлю ее сына. По словам женщины, часть учеников класса вместе с ее сыном вместо урока технологии отправили чистить снег, ее сын почувствовал себя плохо и ушел домой, а на следующий день, как показалось педагогу, пытался записать на диктофон публичные разбирательства "проступка". В результате травли у ребенка были диагностированы тахикардия и невроз, и ему было выдано направление на госпитализацию в неврологический стационар. Руководство же школы требует, чтобы он сменил образовательное учреждение.

"К сожалению, полученная информация подтверждает, что в школе давно сложилась абсолютно недопустимая морально-психологическая обстановка, которая создается директором гимназии и рядом лиц, приближенных к ней. <...> Также я получил информацию от коллег из Министерства образования Омской области, которые полностью подтвердили информацию родителей. <...> Сегодня я обозначил свою позицию руководству департамента образования города Омска и попросил принять меры к увольнению [директора Марины] Дюковой, поиске директора извне трудового коллектива гимназии, увольнению ряда других работников гимназии, в отношении которых получены данные о недопустимом отношении к детям", - написал Компанейщиков на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что информация, полученная в ходе проверки заведения, может стать поводом для возбуждения уголовных дел.

По словам матери, камнем преткновения в конфликте стало то, что классной руководительнице показалось, что ее сын пытался записать на телефон устроенное публичное разбирательство его "проступка". Учитель сочла это оскорблением и отказалась проводить уроки в классе, пока ребенок не извинится. Директор гимназии также занял сторону учителя, отказался обсуждать сложившуюся ситуацию и стал настаивать на переводе мальчика в другую школу. Классный руководитель настроила против него и его мамы и других родителей и детей, которые стали вынуждать их поменять образовательное учреждение.