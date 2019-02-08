Около 40 вертолетов ЦВО отработают ночные полеты по обнаружению цели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 40 экипажей армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири и на Урале, приступили к полетам по обнаружению целей в темное время суток с применением очков ночного видения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"В полетах принимают участие более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, задействовано около 40 вертолетов Ми-24П, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Во время полетных заданий экипажи выполнят поиск и распознавание подвижных и неподвижных объектов, наземных целей на различных высотах. На предельно малых высотах на вертолетах полностью отключат приборы освещения и внешние опознавательные сигналы, поэтому экипажи будут ориентироваться только благодаря очкам ночного видения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две базы армейской авиации Центрального военного округа в Свердловской и Новосибирской областей переформированы 1 декабря в авиационный полк и в авиабригаду.