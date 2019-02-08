{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Одного из пострадавших при обвале породы на шахте в Кузбассе госпитализировали

Во время инцидента в шахте имени Тихова находились 190 рабочих, трое пострадали, один человек погиб

ТАСС, 8 февраля. Один из трех пострадавших при обвале породы на шахте имени Тихова в Кузбассе госпитализирован в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров. Остальные находятся на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в департаменте охраны здоровья Кемеровской области.

По данным Минэнерго РФ, произошел выброс метана, который привел к обвалу породы. В шахте находились 190 рабочих, десять из них - в районе ЧП. Один человек погиб.

"Два на амбулаторном лечении, один пострадавший был госпитализирован в областной центр охраны здоровья шахтеров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в управлении Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу, на место происшествия выехал замруководителя регионального ведомства.

Теги
РоссияКемеровская область
Арктика сегодня
Участники экспедиции на снегоходах по российской Арктике задержались на Ямале из-за пурги
5 февраля экспедиция достигла Ямала и через два-три дня должна была добраться до Красноярского края
Читать полностью