Одного из пострадавших при обвале породы на шахте в Кузбассе госпитализировали

ТАСС, 8 февраля. Один из трех пострадавших при обвале породы на шахте имени Тихова в Кузбассе госпитализирован в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров. Остальные находятся на амбулаторном лечении, сообщили ТАСС в департаменте охраны здоровья Кемеровской области.

По данным Минэнерго РФ, произошел выброс метана, который привел к обвалу породы. В шахте находились 190 рабочих, десять из них - в районе ЧП. Один человек погиб.

"Два на амбулаторном лечении, один пострадавший был госпитализирован в областной центр охраны здоровья шахтеров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в управлении Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу, на место происшествия выехал замруководителя регионального ведомства.