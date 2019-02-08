Прокуратура начала проверку после гибели горняка в шахте на Кузбассе

ТАСС, 8 февраля. Прокурорская проверка начата после гибели работника на шахте имени Тихова в Кемеровской области. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

По данным Минэнерго РФ, в пятницу утром произошел выброс метана, который привел к обвалу породы. В шахте находились 190 рабочих, десять из них - в районе ЧП. Один человек погиб.

"Погиб машинист горных выемочных машин, горнорабочий очистного забоя травмирован, степень тяжести устанавливается. Для расследования обстоятельств и причин данного происшествия создана комиссия. Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля", - сказано в сообщении.