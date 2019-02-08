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В Новосибирске возбуждено уголовное дело о неуплате 106 млн рублей налогов

По данным следствия, бизнесмен не предоставлял налоговые декларации и не платил НДС и налог на прибыль

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Большая медведица", подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на более чем 106 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Новосибирской области в пятницу.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего директора ООО "Большая медведица" по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") <...> на сумму более 106 млн рублей, путем непредставления налоговых деклараций", - уточняет ведомство.

По данным следствия, с января 2014 года по март 2015 года бизнесмен не предоставлял налоговые декларации и не платил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Сообщается, что компания занимается недвижимостью.

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