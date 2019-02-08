Приставы частично приостановили работу двух шахт в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Приставы по решению судов частично остановили работу двух шахт в Кузбассе из-за реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников этих производств, сообщается на сайте службы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Кемеровской области в пятницу.

"Сотрудники УФССП России по Кемеровской области частично приостановили деятельность шахт в Беловском районе и городе Березовском <…> в связи с нарушениями части 1 статьи 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" <…> в связи с реальной угрозой жизни и здоровью людей, занятых на производстве", - говорится в сообщении ведомства.

Ростехнадзор обнаружил недостатки в работе конвейерного штрека на шахте, расположенной в Беловском районе, и суд вынес решение приостановить его работу на 15 суток. Инспекторы также выяснили, что на шахте в городе Березовском не выполняется очистка воздуха от пыли, а выработки двух штреков не изолированы средствами локализации взрывов, не работает система аварийного оповещения персонала на шахте. Работу шахты приостановили на 10 суток.

Как сообщает ведомство, исполнительные производства по решениям судов по приостановке деятельности шахт из-за нарушения закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" поступают периодически. Запуск производства произойдет после повторной проверки Ростехнадзора, когда специалисты убедятся, что нарушения устранены.