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Две галереи подачи угля сгорели на обогатительной фабрике в Кемеровской области

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 11 февраля. Две галереи, предназначенные для подачи угля с помощью конвейеров на обогатительную фабрику, сгорели в результате пожара в городе Прокопьевск Кемеровской области. При пожаре никто не пострадал, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На обогатительной фабрике в городе Прокопьевск произошел пожар в двух галереях по подаче угля. В результате пожара обе галереи сгорели, одна из них обрушилась по всей площади", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ликвидация открытого горения произошла в 00:42 (20:42 мск). Для тушения пожара привлекались восемь единиц техники и 40 человек личного состава. Причины пожара, а также его площадь уточняются.

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