Приставы частично приостановили работу еще одной шахты в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Приставы по решению суда частично остановили работу еще одной шахты в Кузбассе из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, занятых на производстве. Остановлена работа монорельсового пути, установленного в сохраняемой части конвейерного штрека шахты в городе Березовое, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Кемеровской области в четверг.

"В ходе проверки Березовским территориальным отделом Сибирского управления Ростехнадзора на шахте выявлены нарушения требований ч. 1 ст. 9 федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а именно: неисправности при эксплуатации монорельсового пути, установленного в сохраняемой части конвейерного штрека. Данные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, занятых на производстве", - говорится в сообщении ведомства.

Березовский городской суд решил приостановить эксплуатацию монорельсового пути на 35 суток. Затем Ростехнадзор проведет повторную проверку.

На прошлой неделе приставы по решению судов частично остановили работу двух шахт в Кузбассе, в Беловском районе и городе Березовском, из-за реальной угрозы жизни и здоровью сотрудников этих производств. Ростехнадзор обнаружил недостатки в работе конвейерного штрека на шахте, расположенной в Беловском районе, и суд остановил его работу на 15 суток. Инспекторы также выяснили, что на шахте в городе Березовском не выполняется очистка воздуха от пыли, а выработки двух штреков не изолированы средствами локализации взрывов, не работает система аварийного оповещения персонала на шахте. Работу приостановили на 10 суток.