Красноярский край передаст 5 аэропортов в федеральную собственность в течение двух месяцев

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Процедура передачи пяти малых аэропортов Красноярского края в состав федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья" должна завершиться в течение двух месяцев. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Александр Усс на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что край передаст ФКП пять северных аэропортов: Байкита, Ванавары, Енисейска, Туры и Хатанги. Они нуждаются в значительных средствах на реконструкцию. До весны 2018 года аэропорты находились на балансе краевого предприятия "Красавиапорт", которое было в состоянии поддерживать лишь их текущую деятельность.

"Думаю, что где-то в течение двух месяцев мы закончим эту процедуру <...>. Федеральный бюджет выделяет на этот год порядка 600 млн рублей на те аэропорты, которые мы передаем", - сказал Усс.

Он оценил стоимость строительства здания нового аэровокзала в Хатанге до 150 млн рублей. На взлетно- посадочную полосу этого аэропорта могут садиться большие самолеты. В прошлом Хатанга была одной из площадок для туристических полетов на Северный полюс. По словам губернатора, в регионе работают над возрождением этого туристического направления.

В 2012 году было создано ФКП "Аэропорты Красноярья", в которое были переданы аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо- Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски. Вторым этапом в состав ФКП планировалось передать аэропорты Туры, Байкита, Ванавары, Хатанги, Диксона и Енисейска, однако в 2018 году был передан только Диксон.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.