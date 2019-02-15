Трамваи в отдаленный район Новосибирска, где живут 50 тыс. человек, запустят в рамках ГЧП

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Новая трамвайная линия в Новосибирске, которую планируют строить на основе концессионного соглашения, позволит решить проблему транспортной доступности жилмассива Плющихинский, где живут более 50 тыс. человек. Конкурс на реализацию этого проекта будет объявлен до конца года, сообщил во вторник журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Плющихинский жилмассив, расположенный в Октябрьском районе Новосибирска, является одним из самых крупных жилых районов города. Он начал активно застраиваться в 2005 году, и с тех пор на его территории проживают более 50 тыс. человек. До 2015 года здесь располагался крупнейший в Сибири оптовый вещевой рынок - Гусинобродский. Местные жители регулярно жалуются на пробки, которые образуются в вечернее время на пути к домам, а также на длительное ожидание общественного транспорта.

"Проект, осуществляемый в рамках концессионного соглашения, предполагает строительство трамвайной линии из Плющихинского жилмассива с выходом на сад Мичуринцев. Подсчеты наших специалистов-транспортников говорят о том, что именно электротранспорт позволит решить проблему транспортной доступности этого района", - сказал Локоть.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал ТАСС, что к развитию трамвайной сети Новосибирска может быть привлечен частный инвестор. Мэр города подтвердил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, заинтересованными в реализации этого проекта. Локоть также уточнил, что концессия предполагает не только строительство трамвайной линии, но и закупку новых трамвайных вагонов и затраты на их эксплуатацию. Планируется, что до конца года конкурс на реализацию данного проекта будет объявлен.

"Задача департаменту транспорта сформулирована так, чтобы в этом году провести конкурсную процедуру", - подчеркнул мэр.

Ранее мэр Новосибирска сообщал журналистам, что износ большей части парка новосибирских трамваев превышает 50%.