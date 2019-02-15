Соглашение о ГЧП по созданию в Новосибирске сети поликлиник подписано на форуме в Сочи

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) по строительству в Новосибирске сети поликлиник подписал губернатор региона Андрей Травников с представителем группы "ВИС", выбранной в качестве партнера для реализации проекта. Срок действия соглашения - десять лет, об этом сообщил в пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников после подписания на полях Российского инвестиционного форума.

"Это семь поликлиник суммарной мощностью почти 7 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций - почти 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей - частные инвестиции. Срок строительства не должен превышать три года, срок действия всего соглашения - десять лет", рассказал Травников, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор отметил, что данный проект является уникальным как в силу своей масштабности, так и за счёт того, что это первое соглашение ГЧП в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что поликлиники будут оснащены рентгенологическим оборудованием, маммологическими системами и УЗИ. В рамках гранта на этапе строительства из областного бюджета в 2019 году планируется выделение 626 млн рублей, в 2020 и 2021 гг. - по 500 млн рублей, остальной объем вложений обеспечит концессионер. В последующие семь лет оплата за возмещение (инвестиционный платеж и эксплуатационные расходы) в среднем составит 1,5 млрд рублей в год.

Проект будет реализовывать входящая в группу "ВИС" "Седьмая концессионная компания" как единственный участник конкурса. Работы должны быть завершены в течение трех лет, в результате в Новосибирске появятся семь современных поликлиник общей мощностью более 6,5 тыс. посещений в смену. Целями проекта является увеличение продолжительности здоровой жизни и снижение смертности населения трудоспособного возраста, повышение доступности и эффективности оказываемой первичной медико-санитарной помощи.

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. В его состав входят инвестиционные, специальные проектные, строительные, инжиниринговые и сервисные компании. Штаб-квартира находится в Москве, представительства расположены в восьми регионах Российской Федерации. В Новосибирске группа строительных компаний "ВИС" уже является концессионером двух крупных проектов: строительство платного четвертого моста через реку Обь и строительство двух мусоросортировочных комплексов.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году реализация национальных проектов. Организатор фонд "Росконгресс". ТАСС генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.