СК возбудил дело о халатности в отношении сотрудников опеки после гибели ребенка в Хакасии

ЧИТА, 18 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Хакасии. Их небрежность, считает следствие, создала возможность убийства 11-месячного ребенка его родственниками. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве 11-месячного ребенка, которое совершили его родственники в состоянии опьянения, отмечается в сообщении. Тело ребенка с выраженными признаками обугливания в результате воздействия высокой температуры обнаружили в топке печи. Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц").

"Данная семья являлась неблагополучной, между тем представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района допустили преступную небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетнего ребенка <...>, факты ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района Республики Хакасия повлекли за собой в дальнейшем возможность совершения убийства малолетнего ребенка", - уточняет ведомство.

По мнению следствия, ребенка необходимо было изъять из семьи, поскольку мать вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, в доме отсутствовало детое питание и нарушались санитарно-гигиенические нормы, что угрожало жизни и здоровью ребенка. Но сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района сняли семью с учета в 2016 году "в связи с исправлением", хотя образ жизни семьи никак не изменился.