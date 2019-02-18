Источник: в отношении экс-начальника томского МЧС возбуждено еще одно дело

ТАСС, 18 февраля. Сотрудники УФСБ по Томской области возбудили еще одно уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении бывшего главы томского МЧС Михаила Бегуна, который обвиняется также во взяточничестве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Михаил Бегун подозревается в том, что он дал указание подчиненным выдать томской компании лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров, зная, что организация не соответствует нужным требованиям", - сказал источник. Он добавил, что по данному факту сотрудниками УФСБ по Томской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Ранее Следственный комитет на основании материалов регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Томской области, который был задержан с поличным 24 июля прошлого года в момент получения взятки в размере 300 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По версии следствия, Бегун незаконно потребовал от подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных томскому главку МЧС. При этом он высказал готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия. Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю лицензии на осуществление деятельности коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования. По данным прокуратуры, деньги он собирал на помощь сотрудникам МЧС, которые стали фигурантами дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".