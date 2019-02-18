Реконструкция храма на Алтае, где крестили Михаила Калашникова, обойдется в 114 млн рублей

БАРНАУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Полная реконструкция православного храма в селе Курья Алтайского края, где в 1919 году крестили всемирно известного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, обойдется в общей сложности в 114 млн рублей вместо запланированных в 2011 году 42 млн рублей. Открытие и освящение храма, построенного в 1905 году, запланировано к 100-летию со дня рождения Калашникова, которое в регионе будут отмечать в октябре, сообщил в понедельник журналистам врио начальника краевого управления госохраны объектов культурного наследия Александр Урбах.

"На сегодня работы выполнены на сумму 106 млн, на счете фонда [общественный фонд, который аккумулирует средства на реконструкцию храма] - 114,9 млн. В 2011 году [когда создавался проект реконструкции] работа оценивалась в 42 млн рублей. <...> Средства направляются не только на реставрацию, но и на покупку необходимого оборудования", - сказал Урбах.

По его словам, здание храма готово к эксплуатации, сделаны коммуникации, водоотведение, теплоснабжение. Готовы семь колоколов для звонницы, решается вопрос о главном колоколе, заказан иконостас площадью более 50 квадратных метров. Ранее сообщалось, что администрация региона намерена передать храм церкви, поскольку в советское время он стал муниципальной собственностью и является таковой до сих пор. Воссоздание исторического облика проводится за счет спонсорских средств.

Советский конструктор Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в Алтайском крае, он создал АК-47 - самое распространенное в мире стрелковое оружие, которое появилось в 1947 году и по сей день производится в разных странах. Именем оружейника назван концерн - крупнейший российский производитель стрелкового оружия, артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни.