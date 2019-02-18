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В метро Новосибирска произошел сбой в движении поездов из-за смерти пассажира

Сообщается, что в поезде умер пожилой мужчина

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Движение поездов новосибирского метро временно останавливали днем в понедельник в связи с тем, что один из пассажиров скончался в поезде, сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"В поезде метро умер пожилой мужчина. Следственные действия потребовали некоторого времени, в связи с чем возникла задержка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после выполнения следственных действий движение поездов было восстановлено. Инцидент произошел на станции метро "Площадь Маркса".

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