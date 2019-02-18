МРСК Сибири может сократить вложения в энергетику Хакасии из-за долгов за электричество

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (МРСК Сибири) может сократить объем вложений в энергетику Республики Хакасия в связи с большим объемом долгов бюджетных организаций региона за электроэнергию. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске гендиректор компании Виталий Иванов.

Ранее сообщалось, что в республике нет ни одного города или района, своевременно и в полном объеме рассчитывающегося за потребленные энергоресурсы. В декабре "Хакасэнерго" (филиал МРСК Сибири) сообщало, что 300 бюджетных учреждений Хакасии могут остаться без света из-за долгов. Виталий Иванов в конце января сообщал журналистам, что сумма долгов достигла 2 млрд рублей. В свою очередь министерство строительства и ЖКХ Хакасии заявляло, что в ближайшие месяцы специалисты правительства республики проведут мониторинг финансового состояния предприятий- должников и будут работать над стабилизацией их положения, чтобы они могли рассчитаться с долгами.

"У нас там колоссальные долги. Долги растут в месяц примерно на 90 млн рублей при том, что годовая инвестпрограмма "Хакасэнерго" - 100 млн рублей. <...> Я думаю, что нам придется найти механизм сокращения инвестпрограммы", - сказал Иванов, не уточнив, насколько сильно может сократиться объем инвестиций.

Он также пояснил, что на данный момент системного решения проблемы с властями Хакасии не выработано. Ранее компания предложила предприятиям ЖКХ региона двухлетнюю отсрочку накопленного долга при условии текущих платежей.

МРСК Сибири осуществляет распределение электроэнергии на территории Алтая, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км. С 1 апреля 2018 года "Хакасэнерго" выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Хакасии.