В Иркутске осудили трех бывших полицейских за избиение свидетеля по уголовному делу

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Иркутска приговорил к 4 и 3,5 года лишения свободы, а также к трем годам условно трех бывших полицейских, которые признаны виновными в избиении свидетеля по уголовному делу. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Иркутской области.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам отделения уголовного розыска УМВД России по Иркутску Сергею Тарасову, Александру Кривошеину и Максиму Круговому. В зависимости от роли каждого экс-полицейские признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Кривошеин приговорен к 4 годам лишения свободы, Круговой - к 3,5 года колонии общего режима. Тарасов получил три года условно", - отмечается в сообщении.

Как установлено следствием и судом, в сентябре 2015 года оперативные сотрудники МВД, находясь в помещении служебного кабинета, причинили телесные повреждения, в том числе перелом ноги, мужчине, проходившему свидетелем по уголовному делу. По данному факту в полиции была проведена служебная проверка, всех троих сотрудников уволили, а их непосредственных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.