Регионы СФО увеличили экспорт угля в 2018 году до 173 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Экспорт каменного угля из регионов Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2018 года увеличился до более 170 млн тонн. Об это в среду сообщил ТАСС член комитета Госдумы РФ по энергетике Виктор Зубарев.

Годом ранее экспорт угля с территории сибирских регионов составлял 162 млн тонн.

"За пределы РФ из десяти регионов СФО направлено порядка 173 млн тонн. Основные экспортеры - Кузбасс, Республика Хакасия, Новосибирская область", - сказал Зубарев.

Он отметил, что сибирские угольщики дают львиную долю экспорта угля в России, в последние годы существенно нарастив объемы поставок как внутри страны, так и за ее пределы. "По объемам потребления российского угля на мировом рынке лучшие советские показатели превышены в 4-5 раз", - сказал Зубарев.

По его словам, расширение экспортных поставок угля положительно сказывается на социально-экономическом положении регионов СФО и способствует развитию транспортной инфраструктуры.

Основные рынки сбыта угля из Сибири - это государства ЕС, Китай, Корея, Турция и Япония.