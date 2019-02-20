Власти Омской области приступили к возобновлению подачи газа абонентам на севере региона

Из-за сильных холодов в начале февраля в Омской области потребление газа в трех районах на севере области выросло в 1,5-2 раза. Истощенное Тевризское газоконденсатное месторождение, которое обеспечивает их газом, не могло компенсировать выросшее потребление, из-за чего в газопроводах стало падать давление. Чтобы избежать аварийной ситуации, власти региона отключили от газоснабжения промышленные предприятия и 307 потребителей, у которых есть альтернативные источники отопления. Из-за недостатка газа в Знаменской районной больнице стала падать температура, все тяжелобольные были переведены в город Тара в 50 км от Знаменского.

ОМСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области сняли режим ограничения газоснабжения в Знаменском, Тарском и Тевризском районах на севере региона, из-за которого без голубого топлива остались промышленные предприятия и 307 частных домовладений. Как сообщили в среду ТАСС в региональном Минпроме, подача газа будет полностью восстановлена в течение недели.

"Режим ограничения газоснабжения снят, в Тевризе уже подключили 47 абонентов, в Знаменском и Таре начнут подключать в ближайшие дни. Газоснабжение будет полностью восстановлено в течение недели", - сказали в Минпроме.

В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что в Знаменской больнице уже восстановлен нормальный температурный режим, прием и госпитализация пациентов осуществляется в обычном режиме. "В период низких температур в Тарскую ЦРБ было госпитализировано 10 жителей Знаменского района. Они получают всю необходимую медицинскую помощь, пройдут в Тарской ЦРБ полный курс лечения и оттуда же будут выписываться", - сказал представитель министерства.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил ТАСС, что проблема газоснабжения северных районов региона будет решена, их жители не останутся без голубого топлива. По его словам, власти ищут способ увеличить добычу газа из Тевризского месторождения и параллельно совместно с "Газпромом" прорабатывают возможность доведения магистрального газопровода до Тары.

В Тарском, Тевризском и Знаменском районах в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. В Таре централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут, газом отапливаются частные домовладения.