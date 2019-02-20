В МЧС заявили о неготовности части районов Иркутской области к пожароопасному сезону

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Больше половины населенных пунктов Иркутской области не готовы к пожароопасному сезону, начало которого в 2019 году МЧС прогнозирует на март. Об этом на сессии Законодательного собрания в среду сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

"70% информации о готовности населенных пунктов и выполненных мероприятиях, заявленные главами местных администраций, не соответствуют действительности. В ходе проверок нарушения были выявлены в 771 населенном пункте, в полном объеме их устранили только в 268. Таким образом, 503 муниципальных образования остаются не готовыми к предстоящему пожароопасному периоду", - сказал Нелюбов.

Он отметил, что по прогнозу синоптиков в этом году положительная температура воздуха в регионе установится в конце марта, с этого времени начнется пожароопасный сезон. Валентин Нелюбов обратил внимание депутатов еще на одну проблему Иркутской области, связанную с пожарами, - гибель детей в огне. По его словам, последние пять лет регион является абсолютным лидером в стране по числу детей, погибших в пожарах.

Как сообщил на сессии председатель правительства области Руслан Болотов, в 2019 году планируется построить три быстровозводимых депо для частей пожарно-спасательной службы. Для этого при ближайшем уточнении регионального бюджета будет предусмотрено 100 млн рублей. В новых пожарных депо расположатся силы и средства для прикрытия населенных пунктов в Иркутском районе - Марковского и Ушаковского муниципальных образований, поселка Молодежный. По словам Болотова, в прошлом году в регионе построили четыре депо для пожарных частей, всего с 2013 года - 12.

Болотов сообщил, что в 2018 году для депо было приобретено 14 пожарных машин, из областного бюджета на это выделили 200 млн рублей. 14 автоцистерн купят в марте этого года, в бюджете предусмотрено 76 млн рублей на покупку еще девяти пожарных машин. Также в регионе будет создана 12-я по счету пожарно-химическая станция третьего типа (ПХС-3) с дислокацией в Нижнеилимском районе.

Ранее ТАСС сообщал, что глава МЧС России Евгений Зиничев направил руководителям шести регионов, в том числе Иркутской области, обращения о необходимости усилить работу по обеспечению пожарной безопасности.