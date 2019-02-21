Дорожный фонд Омской области в 2019 году достиг рекордных показателей

ОМСК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Объем дорожного фонда Омской области в 2019 году вырос до 9,2 млрд рублей и достиг рекордных для региона показателей. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Бурков.

"Дорожный фонд этого года можно назвать рекордным - 9,2 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Во многом увеличение произошло за счет роста федеральной поддержки более чем вдвое - до 2,25 млрд рублей", - сказал Бурков.

По его словам, особое внимание в этом году Омская область уделит районным дорогам. "Последнее время мы много внимания уделяли уличной сети областного центра. За два года в Омске привели в порядок дорог больше, чем за все предыдущее десятилетие. Ситуация же в районах области удручающая. <...> Поэтому ремонтировать дороги, которые связывают Омск с районами области, для нас задача номер один", - подчеркнул глава региона.

В омском Минстрое ТАСС добавили, что в 2019 году регион планирует увеличить протяженность региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 39,3 до 40,7% и снизить на 7% количество аварийно-опасных участков.

Ремонт омских дорог активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.