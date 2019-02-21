Власти Новосибирской области создадут реестр работников предпенсионного возраста

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области создаст реестр работников предпенсионного возраста и их работодателей, сообщил в четверг журналистам глава министерства Ярослав Фролов.

"Будут проводиться так называемые охранные мероприятия с работодателями. Сейчас мы <…> создаем персонифицированный реестр, который будет учитывать <…> предприятия и количество [работников] предпенсионного возраста для того, чтобы мы могли контролировать и мониторить их передвижение", - сказал он.

Фролов пояснил, что, если работодатель решит уволить сотрудника предпенсионного возраста, специалисты Минтруда региона будут выяснять причины и помогать работнику встать на учет в службе занятости. Он добавил, что у министерства есть механизмы, препятствующие увольнению людей предпенсионного возраста, и в случае необходимости их будут применять. Также в 2019 году министерство направит около 60 млн рублей на переобучение и перепрофилирование специалистов предпенсионного возраста.

"Сейчас анализируем наиболее востребованные [специальности], но мы должны подобрать те, <…> которым мы можем обучить человека предпенсионного возраста, <…> чтобы он мог этими навыками воспользовался, чтобы эти дополнительные навыки повысили его профессиональный статус и уверенность на рынке труда", - отметил Фролов, уточнив, что наиболее востребованными сейчас являются бухгалтера, менеджеры по персоналу, парикмахеры, повара, однако итоговый перечень специальностей, которым будут обучать работников предпенсионного возраста, будет составлен после проведения анализа.

Ранее сообщалось, что в РФ проживает около 30 млн человек предпенсионного возраста, из них работают 64%. В Новосибирской области, по данным министерства, проживают 177 тыс. человек предпенсионного возраста. Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, 57% россиян 51-60 лет считают, что в случае увольнения найти равноценную работу им будет невозможно или затруднительно.

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) - добавлены подробности в третьем и четвертом абзацах