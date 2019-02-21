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В Барнауле горит гостиница на площади 150 кв. метров

Информации о пострадавших пока нет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гостиница загорелась в Барнауле Алтайского края, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

"Произошло возгорание гостиничного комплекса по улице 80-й Гвардейской. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем уже горела крыша на площади более 150 кв. метров. В тушении принимают участие 27 человек и 10 единиц техники", - сказали в МЧС.

Причина пожара уточняется. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В новость внесена правка (17:13 мск) — передается с уточнением источника информации, верно - ГУ МЧС по Алтайскому краю

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