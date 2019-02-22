На Алтае водитель рейсового автобуса умер за рулем

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту смерти водителя рейсового автобуса, который скончался за рулем. Транспортное средство въехало в дерево, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

"Утром 22 февраля в Усть-Калманском районе недалеко от села Михайловка скончался водитель рейсового автобуса. Транспортное средство, в котором находились несколько пассажиров, съехало с дороги и врезалось в дерево. Проводится доследственная проверка по факту смерти", - говорится в сообщении.

В следственном управлении ТАСС уточнили, что водитель скончался за рулем. По данным ГУ МВД по региону, водителю 1955 года рождения, управлявшему автобусом Fiat Ducato, стало плохо во время движения. Транспортное средство потеряло управление, съехало в кювет и въехало в дерево.

Медики, прибывшие на место, констатировали его смерть, предварительный диагноз - остановка сердца. В автобусе находилось шесть пассажиров, один из которых обратился за медицинской помощью, он не госпитализирован.