Новосибирская область получит 27 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область в 2019 году получит из федерального бюджета 27 млрд рублей, большая часть из них имеет целевой характер, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр финансов региона Виталий Голубенко.

"Объем федеральных трансфертов на 2019 год - 27 млрд рублей. Нецелевая финансовая помощь составит 7,8 млрд рублей - это дотации, остальная часть представляет собой целевую финансовую поддержку", - сказал Голубенко.

Целевые средства, по его словам, будут предоставляться по механизму "под потребность", то есть заказчикам под конкретные проекты. По состоянию на 15 февраля 2019 года Новосибирская область имеет 53 подписанных соглашения, в рамках которых будут получены бюджетные деньги.

Кроме того, согласно плану-графику потребностей региона часть федеральных средств направляется на социальные выплаты. "А какая-то часть ждет своего часа, когда подрядчики выполнят государственный заказ, будут предоставлены документы и произойдет зачисление из федерального бюджета и списание из областного", - отметил Голубенко.

При такой схеме, по его словам, остаток неиспользованных федеральных средств стремится к нулю. "Такая система функционирует лучше", - сказал региональный министр.