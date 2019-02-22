В Кузбассе погибла женщина после обрушения кровли частного дома под тяжестью снега

КЕМЕРОВО, 22 февраля. /ТАСС/. 45-летная женщина погибла в результате частичного обрушения кровли частного дома в Таштагольском районе Кемеровской области. Причиной происшествия могло стать излишнее скопление снега на крыше, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что в дневное время соседи заметили обрушение крыши веранды, под завалами которой находилась женщина, они вызвали скорую помощь, прибывшие медицинские работники констатировали смерть женщины", - уточнили в ведомстве.

После установления всех обстоятельств произошедшего и точной причины смерти женщины следственными органами будет принято процессуальное решение.