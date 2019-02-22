В больницах Новосибирска остаются девять детей и пять взрослых, заболевших корью

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Девять детей и пять взрослых, заболевших корью в Новосибирске в результате случившейся накануне вспышки, остаются в больницах после госпитализации. Об этом сообщила в пятницу журналистам главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Новосибирское управление Роспотребнадзора ранее сообщило, что на территории Новосибирска складывается напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости корью. Всего на 21 февраля корью заболели 39 человек, в том числе 34 ребенка.

"Девять детей и пять взрослых остаются в больницах", - сказала Позднякова, добавив, что в пятницу из больниц были выписаны четверо детей. Заболевание, по ее словам, протекает в среднетяжелой форме. Дети находятся в одной больнице, взрослые - в другой.

Как сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова, в Новосибирске на карантине находятся 13 школ в Дзержинском и Октябрьском районах. "Ситуация локализована вокруг одной группы, все заболевшие не привиты, они представители одной религиозной группы. Сейчас в регионе проходит подчищающая иммунизация, когда проверяются медицинские отводы и отказы, чтобы заболеваемость не перешла на население", - сказала Самойлова.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи, относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые лица.