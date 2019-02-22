Бюджет Новосибирской области за 2018 год исполнен с профицитом в 7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область в 2018 году исполнила бюджет с профицитом в 7 млрд рублей, увеличив его за год на 3 млрд рублей, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

"В 2018 году областной бюджет по доходам составил 147 млрд рублей, по расходам - 140 млрд рублей. Таким образом вышло превышение доходов на 7 млрд", - сказал Голубенко.

Бюджет 2017 года в Новосибирской области был исполнен с профицитом в 3,4 млрд рублей. По данным регионального Минфина, доходы бюджета в 2017 году составили 124,6 млрд рублей, расходы - 121,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что доходы регионального бюджета в 2018 году могут составить 144,5 млрд рублей, расходы - 144,3 млрд рублей.