Памятник героям Великой Отечественной войны в Новосибирске реконструируют за 70 млн руб.

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Реконструкция Монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обойдется в 70 млн рублей, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС и. о. руководителя Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

"В этом году мы запланировали реставрацию нескольких объектов, включенных в реестр, наделенных специальным статусом. Определяющим объектом на этот год для нас будет Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска. В связи с приближающимся 75-летием Победы в Великой Отечественной войне готовилась комплексная научно-проектная документация по ремонту этого объекта. <…> В этом году предусмотрено софинансирование 70 млн рублей из местного и областного бюджетов", - сказала Медведева.

Проект реконструкции монумента предусматривает реставрацию самого объекта, а также благоустройство прилегающего сквера. В частности, планируется ремонт пилонов и скульптуры "Скорбящая мать", ремонт покрытий площади Подвига, ремонт плиточного покрытия площади Скорби, ремонт облицовки подпорных стенок, стел Героев Советского Союза и выставки военной технике в сквере. Также предусмотрена установка пандусов, художественного освещения, системы звукового обеспечения и комплекса технических систем безопасности монумента.

"Документация получила одобрение государственной историко-культурной экспертизы. Документация передается на государственные строительные экспертизы", - сказала Медведева.

Монумент Славы - памятник сибирякам - участникам Великой Отечественной войны. Открытие памятника состоялось 6 ноября 1967 года. Является объектом культурного наследия России.