ФСК ЕЭС запустила под Омском подстанцию, соединившую энергосистемы Урала и Сибири

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Компания ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") ввела в эксплуатацию подстанцию 500 кВ "Восход" в Омской области, которая, соединив энергосистемы Сибири и Урала, повысила энергетическую безопасность России и снизила транзит электроэнергии через территорию Республики Казахстан.

"Компания вложила в строительство подстанции "Восток" порядка 6 млрд рублей. Этот объект имеет значение для нескольких регионов - в частности, для регионов Урала и Сибири. <...> Это по сути завершение энерготранзита между двумя ОЭС [Объединенные энергосистемы Урала и Сибири]. Таким образом мы сегодня можем перекидывать при необходимости порядка 500-600 Мвт мощности из одной ОЭС в другую ОЭС", - сказал журналистам после церемонии открытия глава ФСК ЕЭС Андрей Муров, добавив, что компания планирует за счет снижения транзита электроэнергии через территорию Республики Казахстан ежегодно экономить порядка 1,5 млрд рублей.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, запуск подстанции создал для Сибирского региона запас энергомощности, необходимой для его развития. "Это база для развития промышленности, агросектора, жилищного строительства. Теперь нет необходимости годами ждать подключения", - сказал Бурков. В пресс-службе ФСК ЕЭС уточнили, что резерва новой подстанции будет достаточно, чтобы запитать три предприятия, подобных крупнейшему в России Омскому нефтеперерабатывающему заводу (принадлежит ПАО "Газпром нефть"), или тысячу заселенных многоквартирных домов.

Начальник подстанции "Восход" Павел Фоминых рассказал ТАСС, что Омская область порядка 40% необходимой электроэнергии получает из других регионов, остальные 60% вырабатывают омские ТЭЦ. "Раньше единственной подстанцией, которая поставляла энергию в Омскую область, была подстанция "Таврическая". Сейчас произошло разделение электроэнергии между "Таврической" и "Восходом", - сказал Фоминых, добавив, что это в том числе позволит без каких- либо отключений производить ремонт на этих двух подстанциях.

Подстанция 500 кВ "Восход" входит в состав транзита "Курган-Витязь-Восход" протяженностью 631 км. Это энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами учета, автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. По словам Мурова, используемое оборудование позволяет в случае необходимости увеличить мощность подстанции.

ФСК ЕЭС - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Основным акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".