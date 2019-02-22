Суд отправил под домашний арест экс-спикера думы Томска по делу об имущественном ущербе

ТАСС, 22 февраля. Кировский районный суд в пятницу заключил под домашний арест экс-спикера думы Томска Александра Чуприна по обвинению в причинении имущественного ущерба во время руководства строительной фирмы "Риэлтстрой-НЭБ", сообщили ТАСС в суде.

"Чуприн оставлен на два месяца под домашним арестом", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти, уголовное дело было возбуждено в отношении Чуприна по ст. 165 УК РФ "(Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)". По версии следствия, Чуприн, будучи гендиректором "Риэлтстрой-НЭБ" причинил дольщикам имущественный ущерб в особо крупном размере.

Чуприн с 1997 по 2007 года был директором "Риэлтстрой-НЭБ", в 2005 -2015 гг. депутатом думы Томска, с 2007 по 2010 год спикером гордумы.

По данным федеральной налоговой службы, строительная компания "Риэлтстрой-НЭБ" была основана в 1997 году. В 2014 году началась процедура ее банкротства из-за долгов в 200 млн рублей. Назначен конкурсный управляющий.